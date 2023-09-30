روسيا: مدفعية مجموعة القتال الجنوبية تدمر ستة معاقل أوكرانية في كليشيفكا

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الجنوبية جورجي ميناشفيلي، إن مدفعية المجموعة القتالية الجنوبية دمرت ستة معاقل للجيش الأوكراني في كليشيفكا.

وأضاف ميناشفيلي "أن مدفعية المجموعة القتالية دمرت ستة معاقل في كليشيفكا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسعة صواريخ أوكرانية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراجان (MLRS) فوق منطقة بيلجورود.

وجاء في بيان للدفاع الروسية "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم على أهداف روسية باستخدام تسعة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوردجان".

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، على قناته عبر تطبيق تيليجرام، إن نظام الدفاع الجوي أسقط أهدافا جوية عند الاقتراب من بيلجورود، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية.