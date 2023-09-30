جون كيري يزور الإمارات لتعزيز أهداف الولايات المتحدة بشأن المناخ والطاقة النظيفة

توجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق 4 أيام؛ لتعزيز أهداف الولايات المتحدة بشأن المناخ والطاقة النظيفة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أنه من المقرر أن يعقد كيري اجتماعات مع رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (cop 28)، وقادة القطاع الخاص وآخرين؛ لتشجيع قطاع الطاقة على المزيد من الطموح.

وتتطلع دولة الإمارات إلى استقبال دول العالم في قمة المناخ (cop 28)، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع لتكون إرثا يمنح الأمل للأجيال القادمة.