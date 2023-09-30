أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

السبت 30/سبتمبر/2023 - 09:02 ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرفية، دون أي تغيير يذكر عن أسعار الأمس تزامنا مع إجازة البنوك العاملة في مصر احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف .

وسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع و30.82 جنيه للشراء.



وبلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.



ووصل سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.