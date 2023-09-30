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السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرفية، دون أي تغيير يذكر عن أسعار الأمس تزامنا مع إجازة البنوك العاملة في مصر احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف .

وسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع و30.82 جنيه للشراء.
 
وبلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم في البنك الأهلي المصري  نحو 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.
 

ووصل سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

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