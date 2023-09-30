انهيار منجم ذهب في زيمبابوي ومصرع 6 أشخاص

السبت 30/سبتمبر/2023 - 08:52 ص

لقي ستة أشخاص حتفهم، بعد انهيار منجم باي هورس للذهب في تشيجوتو في زيمبابوي، على بعد 100 كيلومتر غرب العاصمة هراري.

وذكرت قناة ZBC التلفزيونية المحلية، أن ثلاثة عشر من عمال المناجم فروا أو تم إنقاذهم، ولازالت الجهود مستمرة للوصول إلى أولئك الذين ما زالوا تحت الأرض ومن غير المعروف سبب الانهيار.

وقال اتحاد عمال المناجم في زيمبابوي إن أمينه العام ورئيس جمعية عمال المناجم تشيجوتو سيتوجهان إلى الموقع لمحاولة معرفة ما حدث.

وحوادث التعدين في زيمبابوي، التي تمتلك احتياطيات هائلة من الذهب والبلاتين والماس، ليست نادرة وغالبًا ما تكون طرق التعدين بدائية ويتم تجاهل معايير السلامة إلى حد كبير.

وفي عام 2019، غرق العشرات من عمال المناجم بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة منجمي سيلفر مون وكريكيت بالقرب من بلدة كادوما وسط البلاد.