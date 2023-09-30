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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المكسيك: مقتل مهاجرين اثنين بالرصاص على الحدود مع الولايات المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال المعهد الوطني للهجرة في المكسيك إن مهاجرين مكسيكيين اثنين قُتلا بالرصاص على الجانب المكسيكي من الحدود الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة، أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بأعيرة نارية، لكن ساعدهم أحد فرق الإنقاذ الطارئة التابعة للمعهد، إلى جانب تسعة أشخاص آخرين لم يصابوا بأذى.

وأضافت الشبكة أن خدمات الإنقاذ عثرت على مجموعة من 14 مواطنًا مكسيكيًا فجرًا في "تل كوتشوما" بالقرب من مدينة تيكاتي في ولاية باجا كاليفورنيا الحدودية، وبحلول الوقت الذي صعد فيه رجال الإنقاذ للقاء المجموعة، كان اثنان من المهاجرين قد لقيا حتفهما بالفعل.

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