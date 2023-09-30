الرئيس الانتقالي لـ بوركينا فاسو: الأمن هو الأولوية وليس الانتخابات

أعلن رئيس الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، مساء الجمعة، أن الانتخابات في بلاده ليست "أولوية"، وذلك على عكس "الأمن"، معتزما تعديل دستور بلاده جزئيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد تحدث تراوري بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عن الانتخابات المقرر إجراؤها نظريا في يوليو 2024، قائلا للصحافيين في مقابلة عبر التلفزيون الوطني: "إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية" في هذا البلد.

وأكد إبراهيم تراوري اعتزامه إجراء "تعديل جزئي لدستور" بلاده.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي".

وأعلن تراوري عن "تعديل جزئي" للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس "رأي فئة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية".