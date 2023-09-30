مدحت صالح يستلهم «الأساتذة» على مسرح النافورة ومشاركة مميزة من مواهب الأوبرا.. صور

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس الجمعة، الأمسية الثانية من سلسلة حلقات المشروع الفنى "الأساتذة" المُقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعلى طريق تحديث مكتبة الموسيقى العربية.

فعلى مسرح النافورة ووسط حشد جماهيري ضخم استلهم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة مختارات من الأعمال البارزة التى رسمت أجزاءً من ملامح الغناء والموسيقى فى زمن الفن الجميل وأبدعها كبار الملحنين بعد إعادة صياغتها بشكل أوركسترالى عصري مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها: "يا أهل المحبة، وبينى وبينك ايه، وغالى عليا، ومرسال الهوى، وعيون القلب، وأنت عمرى، وبعيد عنك، وأمل حياتى، وفكرونى" ومن أعماله الخاصة "آسف على الأحلام"، وأعاد توزيعهم قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، موسيقى "أهواك، وألف ليلة" وأعاد توزيعهما الموسيقار محمد عويضة.

هذا إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى منها: "يا جميل يا اللى هنا، وعشانك يا قمر، ويا واحشنى رد عليا، وتخونوه، وزى ما هى حبها" إضافة إلى "حبيبي يا عاشق، والنور مكانه فى القلوب" وصاحبهما على آلة البيانو الموسيقار خالد حماد.

وكان من أبرز مشاهد الحفل إعلان النجم مدحت صالح بالاتفاق مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا على إتاحة الفرصة للعديد من المميزين للمشاركة فى الحفلات المقبلة من سلسلة "الأساتذة"، واستضاف الطفلين لوجين، ومهدى من مركز تنمية المواهب ليقدما أغنيتى "تمر حنة"، و"يا صلاة الزين" وينالا تهنئة خاصة من رئيس الأوبرا وجميع الحضور بعد نجاحهما فى جذب الأنظار والحصول على الإعجاب بصوتين يبشران بمستقبل واعد لفن الطرب العربي.