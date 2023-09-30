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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش البولندي يعتزم إنشاء قاعدة انتشار دائم للواء مدرع أمريكي في جنوب غرب البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرح العميد بالجيش البولندي ومدير إدارة الاستثمار في "الناتو" داريوش ميندرالا، بأن وارسو تعتزم إنشاء قاعدة للانتشار الدائم للواء مدرع أمريكي في محيط قرية تشيبين جنوب غربي البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن ميندرالا قوله: "من المخطط تهيئة الظروف للنشر الدائم للواء مدرع. وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة وتعتبر أولوية. سيكون هذا معسكرا قائما على بنية تحتية دائمة مصممة لاستيعاب 4.8 آلاف عسكري".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف "الناتو" سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".

ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.

وتخطط قيادة الحلف، خلال هذه التدريبات، لاستخدام "بيانات جغرافية حقيقية لوضع سيناريوهات أكثر واقعية للقوات".

ووفقا للصحيفة، يتلخص هدف هذه المناورات، في "العمل على محاولة صد عدوان روسي موجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف". ونوهت الصحيفة بأن الناتو ينظر إلى المناورات على أنها "جزء أساسي من عملية تظهر لروسيا استعداد الحلف للحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجري في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024.

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الجيش البولندى قاعدة انتشار دائم جنوب غرب البلاد للواء مدرع أمريكي
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