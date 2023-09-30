«أحمد الوطن» يشكر لاعبي الطائرة والسلة بعد الموافقة على تخفيض عقودهم

وجه أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي لنادي الزمالك الشكر للاعبي الكرة الطائرة وكرة السلة بالنادي على موقفهم النبيل تجاه ناديهم وموافقتهم على تخفيض قيمة عقودهم الرسمية مع النادي.

وأكد أحمد فؤاد الوطن أن لاعبي الزمالك في الكرة الطائرة والسلة ضربوا أروع المثل في الإيثار وحب النادي والانتماء للقلعة البيضاء بموقفهم الأخير والموافقة على تخفيض قيمة العقود كنوع من الوفاء ورد الجميل لنادي الزمالك.

وشدد عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي أنه لم يجد أي صعوبة من اللاعبين في الطائرة والسلة أثناء التفاوض معهم على تخفيض العقود مؤكدا أن ما حدث رسالة مهمة جدا ودليل على الروح الجديدة والعهد الجديد الذي يشهده النادي خلال الفترة الراهنة وسيشهده خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد فؤاد الوطن أنه يتمنى أن يصل مدلول هذه الرسالة وهذا الموقف النبيل من لاعبي الكرة الطائرة والسلة لجميع اللاعبين داخل النادي في جميع الألعاب خصوصا إن روح التكاتف والوقوف خلف النادي في مثل هذه الظروف فرض على الجميع والكل تثبت بالأفعال لا بالأقوال أنهم مع نادي الزمالك وخلف الكيان.

واختتم أحمد فؤاد الوطن تصريحاته بالتأكيد على أن هؤلاء اللاعبين يستحقون توجيه الشكر لهم على دورهم ووقوفهم مع ناديهم وترجيح المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية خصوصًا وأنه يعلمون تمام العلم أنه كمسؤول مالي لم يتأخر على تلبية جميع متطلبات الفرق الرياضية الجماعية وصرف جميع مستحقات اللاعبين وتمنى أن يرى تكرار هذا الموقف والإيثار في جميع الألعاب المختلفة داخل النادي بما يضمن الحفاظ على حقوق اللاعبين وحقوق النادي في آنِِ واحد.