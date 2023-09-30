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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أقدام مدريدية تمنح برشلونة صدارة الدوري الإسباني بالفوز على إشبيلية

مباراة برشلونة ضد
مباراة برشلونة ضد إشبيلية
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فاز فريق برشلونة على نظيره إشبيلية بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على ملعب مونتجيك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وحقق البلوجرانا الفوز على الفريق الأندلسي بأقدام مدريدية، حيث جاء الهدف عن طريق المدافع المخضرم سيرجيو راموس، لاعب إشبيلية، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

ويعتبر راموس أحد نجوم ريال مدريد السابقين، ورحل عن الملكي لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم عاد من حيث بدأ مع إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وبهذا الفوز، تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 20 نقطة، قبل مواجهة جيرونا وريال مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث وفي رصيدهما 19 و18 نقطة على الترتيب، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

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