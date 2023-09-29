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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هشام يونس يكشف أسباب الخلافات المستمرة بين "الصحفيين" والنقابات الفنية

هشام يونس وكيل
هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفين
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قال هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفين أنه يري أن الاشتباكات التي تحدث بين نقابة الصحفيين والنقابات الفنية  تعود إلي تراجع قيمة الفن والصحافة وغلق الأبواب أمام الصحافة الجادة والذي يجعلها تذهب إلي صحافة الترفيه فبدلاً من ذهاب صحفي الفن لحضور فعاليات مسرحية أو فيلم سينمائي ويقوم بالتغطية الجادة أو القيام بكتابة قصة نقدية فأصبح أخبار الجنازات تسيطر وتتفوق علي أخبار المسرحيات بحثاً عن التريند واللقطة.

 وأكد "يونس" في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : أن نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية عليهما دور وحل بوضع وتفعيل مدونة السلوك الأخلاقي لأعضاء النقابات، مشيرًا أنه لا يصح علي الصحفي اقتحام خصوصية أي شخص في سرداق العزاء وعلي بعض الفنانين عدم والإستعراض أمام الكاميرات والتطاول علي الصحفي ويبنغي عليهم الالتزام بالضبط النفسي.

وعن دور النقابة في الأحداث والاشتباكات المتكررة بين الصحفيين والفنانين وحلها في وضع أسس للتغطية والتواصل مع المواقع الإلكترونية والصحف للحد من اتخاذ اللقطات للبحث عن التريند علي حساب كرامة الصحفي أكد يونس سوف يتم مناقشة هذا الأمر في أجتماع المجلس القادم وأن النقيب سوف يتواصل مع نقيب المهن التمثيلية للبحث عن سبل حل مشتركة. 

 

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هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفين البوابة نيوز تراجع القيمة بين الفن والصحافة
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