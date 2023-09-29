بثنائية كوليبالي وميتروفيتش.. الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي بالفوز على الشباب

حقق فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، فوزًا ثمينًا على الشباب بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

واستعاد الزعيم، صدارة الدوري السعودي بهذا الفوز، من اتحاد جدة الذي تعادل سلبيًا مع الفيحاء في نفس الجولة.

وسجل ثنائية الهلال، المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 68 و76 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة، إهدار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، لركلة جزاء في الدقيقة 37.

وبتلك النتيجة، تصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة صاحب مركز الوصافة حتى الآن، فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.