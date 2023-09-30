ماجدة خير الله لـ«البوابة نيوز»: غياب المهنية وافتقاد الضبط النفسي سبب المشاكل بين الفن والصحافة

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إنها تابعت بعض الأزمات والاشتباكات التي حدثت خلال الأيام الماضية حيث ترى أن الطرفين لا يعرفون ماذا يفعلون فأحيانا كثيرًا أرى أن الصحفي يُلقي السؤال بشكل خاطئ فيتلقى إجابة غير مرضية له وتزعجه.

وأكدت خير الله في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: يرجع هذا لعدم مهنية الصحفي وفي كثير من الأحيان الجهل الشديد بالمواقف مثل ما يحدث في الجنازات ومراسم العزاء من قبل بعض الصحفين، متسائلة «ما المجد الصحفي الذين يحصلون عليه في ذلك؟ فهم يففتقدون الإنسانية لذلك ينبغي عليهم عدم اقتحام أدق خصوصيات الإنسان والبحث عن المهنية والابتعاد عن التريند المقصود المسيء.

وتابعت: "أما بالنسبة للفنانين فهناك منهم معتادون على الخطأ ويعتذرون بعدها ويفتقدون الضبط النفسي ولا يسطيرون علي أنفسهم"، مشيرةً أن من حق الفنان أن يتقبل النقد ما دام نقد بناء ولم يتسبب في إساءة له.

ولفتت أن الفنان محمد هنيدي في فيلمه الأخير "مرعي البريمو" تعرض لهجوم عنيف بسبب أن الفيلم كان وقتذاك سيء للغاية ورغم ذلك لم يتراشق بأي لفظ أو كلمة في أي نقد تعرض له.

وتابعت: أرى أن السوشايل ميديا سبب في تدمير المعتقدات والمبادىء وسبب في جرأة كثير من الأشخاص في التطاول على الآخر، مؤكدة أن الحل الوحيد في أي إساءة تحدث بين الطرفين وطرف منهما شعر بتطاول وإهانه فعليه أن يلجأ الآخر للقضاء ويتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابات ليس لها دور في تأديب الأشخاص.