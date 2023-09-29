موسكو عن قرار "الطاقة الذرية": به اتهامات واهية وهو غير ملزم لنا ولم يحظ بتأييد الغالبية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورتها الأخيرة يتضمن هجوما غير مبرر على الجانب الروسي واتهامات لروسيا لا أساس لها.

وقالت ماريا زاخاروفا في بيان على موقع الخارجية الروسية اليوم الجمعة: "في الـ28 من سبتمبر، خلال أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبضغط من الولايات المتحدة وحلفائها، من خلال التصويت، المصحوب بالابتزاز والتآمر والترهيب لدول معينة متميّزة عند الغرب، صدر قرار (السلامة النووية) "الأمن النووي والضمانات في أوكرانيا" وتم اعتماده، ويتضمن هجوما غير مبرر واتهامات لا أساس لها ضد روسيا"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وأضافت أن القرار يعد "تأكيدا آخر على المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة وحلفاؤها باستخدام أي آليات دولية من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الانتهازية، والتي لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالأهداف القانونية لمثل هذه الآليات".

وأردفت أن "القرار المذكور غير ملزم ولن تنفّذ روسيا بنوده". مبينة أن كل إشارة إليه في الوثائق ستجعلها غير ذات أهمية سياسية وقانونية بالنسبة لنا".

يشار إلى أن 69 دولة فقط صوّتت لصالح القرار من بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية والبالغ عددها 177 دولة، وكانت تلك هي الدول الغربية والدول التابعة لها. في حين لم تعرب الدول الأكثر نفوذا، التي تشكل الأغلبية العالمية، عن تأييدها ذلك القرار، بل رفضت تأييد هذه الوثيقة بأي شكل كان.