قافلة طبية توقع الكشف المجاني على (1003) مواطن بمركز قويسنا

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر زين الدين بمركز قويسنا ، استمرت على مدار يومين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الطبية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، أن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل، تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي (1003 ) مواطن من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل(167) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل (103) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي (23) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (21) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، وتم عمل (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح ، ومرض السكري عند الأطفال .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية ، والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

