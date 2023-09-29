بالصور.. استقبال حافل بالورود لـ "أنغام" بمطار الكويت

إستقبل جمهور النجمة أنغام فى الكويت استقبال حافل فور وصولها لمطار الكويت الدولى، وقام محبيها بتقديم باقات ورود وعبارات الحب والمودة للفنانة الكبيرة وبلدها مصر.

ومن المقرر أن تحيي النجمة الكبيرة حفلين متتاليين لصوت مصر على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت اليوم وغدا وذلك تلبية لرغبات الآلاف من محبيها عقب نفاذ تذاكر الحفل الأول بعد طرحها بساعات قليلة.

كانت أنغام قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب حفل صوت مصر الذى أقيم مؤخرا ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

بدأ حفل صوت مصر بالعلمين الجديدة بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه والتى وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربى وامتدادا طبيعيا وحقيقيا لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي وان أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل العائلة للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي والذى تغنت فيه أنغام فى حب مصر بمرحلة الطفولة من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى.

وبمجرد صعود أنغام على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وأطربت انغام الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد تخللها العديد من هتفات الجمهور منها "بص شوف أنغام بتعمل ايه" و "بنحبك يا صوت مصر".

وقدمت "اكتبلك تعهد" مرتين تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتافات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت ب "ياريتك فاهمنى".

كما كشفت انغام منذ بضعة أيام عن جوانب انسانية خاصة فى حياتها الشخصية تكتمت الخوض فيها لسنوات طويلة مع الإعلامى الإماراتي أنس بوخش وهو ما آثار المزيد من تعاطف ودعم محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقوة حيث وصفوا اللقاء بالفضفضة الإنسانية التى كانت بحاجة لها لإعادة ترتيب أولويات حياتها وتفضيلها للامومة كدور أول بحياتها ثم الفنانة الموهوبة المجتهدة المحافظة على تاريخها الذى اثرت به الموسيقى العربية.

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