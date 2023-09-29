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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد الباز: سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي "فاتحة خير"

سميحة أيوب
سميحة أيوب
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أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بوجود سيرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي، بكتاب المهارات والأنشطة.


وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وضع السيدة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي "حكاية مفرحة"، متابعا: "زمان لما كنا بندرس كانت وزارة التعليم في مناهججها تقف عند مرحلة زمنية محددة، فنجد فقط في الشعراء حافظ إبراهيم وأحمد شوقي".


ولفت إلى أن أولادنا يجب أن يتعرفوا على فنانينا ورموز هذه البلد وقادة التنوير فيها، ولذلك فهو يرى أن وجود سميحة أيوب في المنهج "فاتحة خير".


وأوضح ،الباز أن سميحة أيوب ساهمت في تشكيل جزء كبير من وجداننا الفني في المسرح والدراما التليفزيونية والسينما وتشعر أن لها هيبة خاصة لما تسترجع أدوارها.

 

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الدكتور محمد الباز الدراما التليفزيونية التعليم الأنشطة المسرح العربى المهارات
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