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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسبانيا والبرتغال تُواجهان موجة حرّ غير معتادة

موجة حر
موجة حر
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يبدأ فصل الخريف في شبه الجزيرة الإيبيرية مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد في هذه الفترة من العام اعتبارا من الجمعة، بحيث تتجاوز أحيانا 35 درجة مئوية، وفق ما ذكرت وكالتا الأرصاد الجوية في إسبانيا والبرتغال.

وقال المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية روبن ديل كامبو "في اسبانيا دخلنا في موجة حر مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في هذه الفترة من العام".

وبلغت درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية في عدة مدن جنوب إسبانيا بعد ظهر الجمعة.

وتوقع المصدر أن تبلغ موجة الحر ذروتها بين الجمعة والاثنين، بحيث تتجاوز درجات الحرارة 32 إلى 34 درجة في جزء كبير من البلاد.

ويتوقع أن تتجاوز هذه الدرجات المعدل الطبيعي ب5 إلى 15 درجة.

وستشهد البرتغال المجاورة درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية بين يومي الجمعة والثلاثاء في جميع أنحاء البلاد باستثناء عدد قليل من المناطق الساحلية، وفق المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح معهد البحار والغلاف الجوي البرتغالي في بيان أنه رغم أن درجات الحرارة هذه لا يمكن مقارنتها بموجات الحر التي تؤثر على البلاد خلال الأشهر الأكثر حرارة، فإن "الدرجات المتوقعة تتوافق مع حالة غير طبيعية تصل إلى نحو 5-8 درجات مئوية فوق متوسط المعدل المعتاد لهذا الموسم".

في فرنسا، سجل نهاية سبتمبر مرة أخرى درجات حرارة غير اعتيادية مع توقع "درجات حرارة ليوم الاحد وخصوصا الإثنين تصل إلى 35 درجة كحد اقصى من السهول في جنوب غرب البلاد إلى سهول أوفيرنيه الشرقية" حسبما أعلن الخبير تريستان ام.

وأضاف أن "درجات حرارة قياسية لشهر تشرين الاول/أكتوبر قد يتم تجاوزها"، واصفا هذه الظاهرة بأنها "استثنائية".

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