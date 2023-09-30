عمرو بسيوني يرد على منتقدي أن يكون رئيس قصور الثقافة إداريًا

قال عمرو بسيوني، إن الانتقاد الموجه أن يكون رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إداريًا هو من وجهة نظر البعض وآخرين يتقبلونه فعلى سبيل المثال ربما يكون رئيس الهيئة فنانًا تشكيليًا لكن ليس مخرجًا أو ممثلًا أو أديبًا فليس يملك كل شيء فرئيس الهيئة إداري لكن كل الإدارات التابعة للهيئة يرأسها متخصصون فالشؤون الفنية يرأسها فنان وكذلك في المسرح وغير ذلك فعملي أنا أضع كل فرد في مكانه عمل إداري وتنظيم العمل.

وأضاف «بسيون» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: ليست المشكلة أن يكون رئيس قصور الثقافة إداريًا أو غير ذلك كفنان تشكيلي أو مخرج مسرحي أو ممثلًا المهم هو كيفية تنظيم العمل والقدرة على حل العقبات التي تواجه العمل لإنجاز أي عمل بنجاح.