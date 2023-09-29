قضايا الدولة.. ختام فعاليات دورة فن صياغة عقود الاستثمار

حضر المستشار/ مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الجمعة، فعاليات ختام دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعتها حيث قام بتسليم الشهادات.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، ان حفل ختام الدورة حضره كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار/ عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار / محمد حسن الأمين العام .

والمستشار/ هاني محمد علي مدير مركز الدرسات رئيس المكتب الفني.

والمستشار / دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدرسات نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

المستشار / دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

المستشار / أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة نائب رئيس مركز الدراسات.

المستشار/ وليد عناني الأمين العام المساعد.

المستشارة/ ليلي قاسم عضو قسم المنازعات الخارجية.

المستشارة/ مرفت عراقي عضو مركز الدراسات.

المستشارة/ سلمي أمين عضو مركز الدراسات منسق الدورة.



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