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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد مواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامج التعاون المشتركة

البنك الأوروبي للاستثمار
البنك الأوروبي للاستثمار
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أكّد مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس، جون لوك روفيرولت، اليوم الجمعة، التزام البنك بمواصلة مساندة تونس لتنفيذ برامج التعاون المشتركة، لاسيما على مستوى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة والاستثمار في البنية التحتيّة والأمن الغذائي والانتقال الطّاقي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، والتي أكدت الحرص على تكثيف العمل المشترك في المرحلة القادمة لدفع هذا التعاون والتسريع في نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على مستوى التنفيذ لتحقيق الأهداف المرسومة في الآجال المحددة، وفق ما نشرته الإذاعة التونسية.

وتطرق الطرفان، إلى مدى تقدّم برامج التّعاون المشترك بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها.

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تونس البنك البنك الأوروبي للاستثمار
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