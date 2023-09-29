محمود قاسم: سميحة أيوب تاريخ ثقافي يستحق التدريس في وزارة التعليم

علق محمود قاسم، الناقد االفني، على تدريس السيرة التاريخية والمسيرة الفنية للفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي في مناهج وزارة التربية والتعليم قائلا إن أكثر ممثلة معمرة ما زالت على قيد الحياة، موضحا أنها على الرغم من اقترابها عمرها من 94 عاما إلا أنها في حالة خصوبة وعطاء فهى تمثل وتحضر فعاليات كثيرة.

وأضاف «قاسم» خلال تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» مساء اليوم الجمعة، أن أول فيلم اشتركت به الفنانة سميحة أيوب كان فيلم شاطىء الغرام سنة 1950 أي منذ قرابة الـ74 عام، وتخرجت من معهد أنصار التمثيل دفعة شكري سرحان وفاتن حمامة ونعيمة وصفي، مؤكدا أنها تاريخ جيد ومتحرج، ومن أفضل من مثل على المسرح.

وتابع أن الفنانة سميحة أيوب ارتبطت بـ4 رجال من أفضل الرجال في مجالاتهم محمود مرسي كإذاعي ومخرج وممثل، وسعد الدين وهبة ككاتب، ومحسن سرحان كممثل، وأحمد النحاس كمخرج.

وأردف «قاسم» أن سميحة أيوب تاريخ ثقافي يستحق التدريس في وزارة التعليم، لافتا إلى تاريخها متميز في الإذاعة وتحديدا في إذاعة البرنامج الثقافي، وأكد أنها نموذج مشرف.