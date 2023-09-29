رئيس قصور الثقافة يطرح المشاريع الجديدة للهيئة



قال عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن هناك مشاريع جديدة تقدمها قصور الثقافة هذا العام من أهمها مشروع "ثقافتنا في اجازتنا" الذي يقدم في المناطق الساحلية ومشروع حياة كريمة في 131 قرية بالتعاون مع المحافظين ومشروع انت الحياة الي ينظمه مؤسسة حياة كريمة وتشارك فيها قصور الثقافة نذهب فيها الى القرى التي تحددها المؤسسة ، وهناك مشروع هام تعطي له وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اهتمام كبير وهو بديل العشوائيات عبارة عن ورش وانشطة ومعارض للكتاب

وأضاف بسيونى في تصريحات خاصة للبوابة نيوز : هذا المشروع يهتم في الأخص بالطفل كانت بدايته في الاسمرات وخلق نتيجة كبيرة وعظيمة جدا حتى ان الخمسين طفل الذين قابلوا الرئيس كانوا من الاسمرات فحصل تعديل في سلوك الأطفال فالطبيعى ان سلوكهم في المناطق العشوائية يكون لديهم سلوك سيء بعض الشيء فالهيئة تعمل على تقويم سلوكهم وتعليمهم من جديد وهذا نجح بشدة مع أطفال الاسمرات

وتابع : إن مشروع ابدا حلمك ينقسم على شقين سينما ومسرح نطرح استمارة لمن يرى في نفسه موهبة السينما يقدم وتقدم له ورشة حتى ورشة الإسكندرية خرج منها بعض المواهب الممتازة قدموا فيلم تسجيلي وابدأ حلمك في المسرح تم تقديمه في عدة ومحافظات وحاليا يقام في العريش وتنتهي في أكتوبر بالتزامن مع حفلات أكتوبر وفي ابدا حلمك نقدم استمارة في الفرع ويتقدم كل من لديه الرغبة في ذلك ويرى في نفسه موهبة واقل عدد تقدم كان في المنوفية بما يعادل 70 واحد وتشكل لجنة من كبار العاملين بالمسرح مثل المخرج عصام السيد واحمد طه وتقيم الناس المتقدمين وتبدأ تنمية فكرة الممثل الشامل من تمثيل والقاء وأداء حركي والموسيقى وغير ذلك حتى استفيد منه فيما بعد في العروض التي تقدمها الهيئة ويكون واجهة مشرفة للهيئة

واشار بسيوني الى انه في أكتوبر تبدأ ورشتين لابدأ حلمك في الوادي الجديد في الواحات الداخلة والواحات الخارجة وهناك أسبوع ثقافي اخر في العريش بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة مع الاحتفال بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية كله أنشطة تشارك فيه فرق قصور الثقافة وحفل غناني في معبد هيبيس ومعرض الكتاب