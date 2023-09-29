وزيرا التعليم العالي والعمل يكرمان أوائل جامعة طيبة بالأقصر.. صور

شارك وفد من أوائل الطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الجمعة، في فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن شحاتة وزير العمل، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وقيادات وزارة التعليم العالي، ومدير التنمية الدولية بالوكالة الأمريكية للتنمية، وممثلين عن قطاع الصناعة وشركات الأعمال والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن وفدا من الجامعة ضم نحو 40 طالبا وطالبة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، شاركوا في فعاليات الحفل، معربا عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى لطلاب الجامعات التكنولوجية، والتي تعكس ثقافة الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط التعليم باحتياجات سوق العمل، تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتعليم المهني والتكنولوجي، لتقديم كوادر مدربة وتمتلك الجدارات والمهارات اللازمة في سوق العمل.

وقدم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات الذين يمثلون أول ثمرة لهذا النوع من التعليم الهام، مؤكدا أن مشاركة الطلاب الأوائل في هذا الحفل يأتي من منطلق اهتمام الدولة لتشجيعهم على التفوق في الدراسة، متمنيا لهم مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، وأن يمثلوا إضافة قوية في المستقبل لسوق العمل في المجالات التكنولوجية التي تشهد توسعًا كبيرًا في العصر الحالي.

وفى ختام الاحتفال، كرم الوزيران أوائل الجامعات التكنولوجية وتسليمهم دروع وشهادات تقدير، ودعا د. عاشور الخريجين إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وأن يتسلحوا بكل جديد في مجال تخصصاتهم خاصة وأنه مجال واعد ويشهد تطورًا متسارعًا في هذا العصر.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد الوزير معرضًا يضم مشاريع تخرج الطلاب، وأشاد د. عاشور بمستوى المشروعات التي اشتملت على عدد من الاختراعات والابتكارات التى توصل إليها الطلاب، مشيرًا إلى أنها تعكس المستوى المتميز من التعليم والتدريب ونتاج التركيز على الجانب العملي للدراسة بالجامعات التكنولوجية.

ضم الوفد المشارك من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كل من الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج خدمات فندقية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور مصطفى صفوت، المدرس المساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وم. فاطمة رضوان، وم. فاطمة عوض، من أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالجامعة، وإيمان دردير، أخصائي رعاية الطلاب المركزية، ومحمد يحيى، مسؤول العلاقات العامة.

تكريم أوائل الدفعة الأولى (1)

تكريم أوائل الدفعة الأولى (2)

تكريم أوائل الدفعة الأولى (3)

تكريم أوائل الدفعة الأولى (4)