رئيس جامعة الأقصر يشارك في المؤتمر السنوي الرابع للقدم السكري.. صور

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للقدم السكري والتغذية، التي تنظمه جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء، بإشراف الدكتورة لبنى التوني رئيس الجمعية، والدكتورة ولاء أنور خليفة رئيس المؤتمر، والدكتور صلاح عرجون، أستاذ الغدد الصماء.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على حرص دعم إدارة الجامعة للمؤتمرات العلمية خصوصاً التي تنظمها جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء، التي تتناول أكثر الأمراض انتشاراً، وأكثرها تأثيراً على الصحة والاستقرار الأسري لعدد كبير من المصابين بها، وتزيد وعي المتخصصين بأحدث المستجدات العالمية في تشخيصها وعلاجها بما ينعكس إيجابياً على المرضى.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بحسن تنظيم المؤتمر، والتعاون بين الجميع ليخرج المؤتمر بهذه الصورة اللائقة، مؤكداً أن الطب الحديث يعتمد على الطب التكاملي، وفرق العمل المتكاملة.

وكانت جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء، ونقابة أطباء أسيوط، قد نظمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع؛ للقدم السكري، والسكر، والذي يدور هذا العام حول: كيفية التطبيق العملي؛ لعلاج السكر، والقدم السكري، وإنقاذها من البتر، مسترشدًا بالتوجيهات العالمية الحديثة، وعلاقتهما بالأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب، والكلى والروماتيزم، والأعصاب، والعظام، والدم، وغيرها.

وتناول المؤتمر؛ أحدث آليات علاج مختلف حالات القدم السكري، ويقدم ورشة عمل عن: كيفية التعامل مع قرحة القدم السكري، وآليات تنظيفها والغيارات، والأحذية الملائمة للمريض، وجلسة تفاعلية عن: أسباب آلام القدم ما بين تخصصات الأعصاب، والروماتيزم، وجراحة العظام، وجلسات علمية عن مضاعفات السكر، وعلاقتها بالقدم السكري، وكيفية المساعدة في التئام قرحة القدم، وجلسة عن: أهم الأبحاث المنشورة دولياً في جامعة أسيوط؛ بخصوص القدم السكري.

كما استعرض المؤتمر حالات من أرض الواقع، وبالتعاون بين مختلف التخصصات المعنية، وبمشاركة متميزة من أكبر أساتذة الباطنة، والسكر، والقدم السكري في عدد من الجامعات المصرية، والعربية، ومن أبرزها؛ جامعات القاهرة، والقصر العيني، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق، وبور سعيد، فضلاً عن مشاركين من المملكة العربية السعودية، وغيرها.

وقدم المؤتمر؛ شهادات معتمدة للمشاركين من المنظمة الأمريكية للتعليم المستمر بنظام الساعات المعتمدة، وشهادات معتمدة من نقابة الأطباء بأسيوط، ومن جمعية جنوب مصر للسكر، والغدد الصماء، وشهادات بحضور ورش العمل العملية المجانية.

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