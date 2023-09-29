رئيس قصور الثقافة يفتح ملف إعادة هيكلة الهيئة وكيفية الاستثمار

قال عمرو بسيوني: الهيكل الإداري لقصور الثقافة انتهينا منه وتحدثت مع وزيرة الثقافة في ذلك الشأن وتم اعتماده فهناك بعض الإدارات العامة سيتم الغاؤها والبعض ستنزل الى الإدارات الوسطى فتم تعديل الهيكل الإداري للهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي.

واضاف بسيوني في تصريحات خاصة للبوابة نيوز : نحاول تغيير اللائحة وقطعنا فيها شوطا كبيرا في مجلس الدولة ومجلس الوزراء وحاليا هي في وزارة المالية للاعتماد وفتحنا بعض الأشياء حتى تُعتمد منها التسويق وجعلنا له مجالات كثيرة نسطيع من خلالها جذب فنانين كبار

واكد ان موضوع الاستثمار له أولوية عند وزيرة الثقافة منها عمل برتوكول مع الشركة المتحدة لكن لم يفعل حتى الان والمحور الاخر هو تأجير كل الكافتيريات في كل الأماكن التي يصلح إيجاد بها الكافتيريات والدعاية على القصور وابراج المحمول وأيضا فندقين في الغردقة وأبو سمبل يتم تشغيلهم فلابد ان ترعاهم شركة تستفيد منهم وتستفيد في نفس الوقت الهيئة