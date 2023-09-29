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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
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أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إشبيلية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الجمعة، نظيره إشبيلية على ملعب مونتجيك، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم البلوجرانا رفقة البرتغالي جواو فيليكس والموهبة لامين يامال.

تشكيل برشلونة لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمي: تيرشتيجن 

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، كريستنسن، كوندي

خط الوسط: جافي، جوندوجان، جواو فيليكس

وفي الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي ورافينيا.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثاني عشر وفي رصيده 7 نقاط.

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