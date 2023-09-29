رئيس الاتحاد القطري يكرم أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك

كرم محمد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، الكابتن أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على هامش مشاركة الفريق الأبيض في بطولة الدوحة الدولية المقامة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 سبتمبر الجاري.

يأتي تكريم رئيس الاتحاد القطري للمدير الفني نظرا للمسيرة الطويلة من العطاء والانجازات التي حققها الكابتن أحمد مرعي خلال مشواره التدريبي.

كان نادي الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعدما احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية بعد الفوز على كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.

تقام البطولة بمشاركة 8 فرق هم الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت اللبناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي .

يتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، و مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.