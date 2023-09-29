مشردون مع إيقاف التنفيذ.. «جارديان»: طلاب الجامعات البريطانية يواجهون ارتفاعًا غير مسبوق فى الإيجارات

يواجه طلاب الجامعات البريطانية "ارتفاعات غير مسبوقة في الإيجارات" وسط طلب متزايد للحصول على السكن، في حين أن قيمة قرض الصيانة المصمم لتغطية تكاليف المعيشة راكدة، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة «ذا جارديان» في تقرير لها.

وأوضحت «ذا جارديان» أن العديد من الطلاب يكافحون من أجل العثور على غرف بأسعار معقولة، حيث قفزت الإيجارات بأكثر من ٨٪ بشكل عام هذا العام مقارنة بالفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وفقًا لدراسة أجرتها شركة الخدمات العقارية كوشمان آند ويكفيلد.

وفي بعض الحالات، تكون الزيادات أعلى بكثير، حيث تصل إلى ٢٧٪ في حالة واحدة. وكانت هناك زيادة قدرها ٣٩٠.٠٠٠ طالب تقريبًا في حاجة إلى سكن على مدار العقد الماضي، وهذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والتطوير وارتفاع التضخم وانخفاض معدل تسليم الأسرّة الجديدة أدى إلى ارتفاع الإيجارات. وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط الإيجار ارتفع في القطاع الخاص خارج لندن إلى أكثر من ٧٦٠٠ جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يمثل ٧٧٪ من الحد الأقصى لبدل قرض الصيانة للطلاب.

ووفقًا لشركة «كوشمان آند ويكفيل»، أصبح الآن أقل من سرير واحد من كل ١٠ أسرة في المدن الجامعية الكبرى في متناول الطالب العادي الذي يحصل على قروض ومنح الصيانة.

وتعد دورهام وإكستر وبرمنجهام ونوتنجهام من بين المدن الجامعية الكبرى التي تحتوي على الحد الأدنى من مساحات الأسرة أو لا تحتوي على أي سرير وبأسعار أقل من متوسط قرض الصيانة.

وبلغ نمو الإيجارات في مساكن الطلاب المخصصة لهذا الغرض في القطاع الخاص ٩.٤٪، وإن كان أعلى بكثير في بعض المدن، بما في ذلك جلاسكو، التي سجلت زيادة بأكثر من ١٩٪.

وفي الوقت نفسه، زادت قروض صيانة الطلاب بنسبة ٢.٨٪ فقط خلال نفس الفترة. وقال ديفيد فيني، الشريك في فريق سكن الطلاب في المملكة المتحدة التابع لشركة كوشمان آند ويكفيلد: "تمثل القدرة على تحمل التكاليف التحدي الأكبر الذي يواجه سوق إسكان الطلاب في المملكة المتحدة، مع فشل قروض الصيانة والمنح في مواكبة ارتفاع الإيجارات.

"التضخم المستمر يعني أن أي زيادات في القروض والمنح لا تزال تمثل خفضًا إضافيًا بالقيمة الحقيقية. وهذا بدوره يؤثر على خط التطوير في المملكة المتحدة، حيث تتأثر الأسرّة التي تشتد الحاجة إليها للطلاب بشكل كبير باعتبارات القدرة على تحمل التكاليف.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الوطني للطلاب وجود ثقافة متنامية للعمل بدوام جزئي بين الطلاب، حيث يعمل أكثر من الثلثين (٦٩٪) في وظائف بدوام جزئي، مع عمل جميعهم تقريبًا لساعات أطول هذا العام للمساعدة تغطية التكاليف المتصاعدة.

ما يقرب من واحد من كل خمسة ممن عملوا كانوا يعملون لأكثر من ٢٠ ساعة في الأسبوع، وأكثر من الثلث (٣٤٪) قالوا إن ذلك كان له تأثير سلبي على دراستهم. وقال نائب رئيس جامعة سنغافورة الوطنية للتعليم العالي، كلوي فيلد: "يجب أن تتماشى قروض الصيانة مع التضخم، وهناك حاجة إلى تجميد الإيجارات وضوابط الإيجار".

قال مارتن بلاكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة يونيبول الخيرية لسكن الطلاب، إنه كان هناك نقص مستمر في أماكن الإقامة في مدن مثل مانشستر وبريستول، وساء الوضع قليلاً هذا العام.

وفي بريستول، قال إن إحدى قاعات السكن الخاصة رفعت الإيجار بنسبة ٢٧٪، مع قفز الرسوم من ٩٥٣٢ جنيهًا إسترلينيًا في العام الماضي إلى ١٢١٣٨ جنيهًا إسترلينيًا. لقد ذهبت جميع الغرف.

في حين أن النمو في عدد الطلاب الدوليين لعب دورًا في أزمة السكن الطلابي، إلا أنهم يتأثرون أيضًا بالتكلفة. قال بلاكي، الذي قال إنه يعرف طلابًا يتنقلون من برمنجهام إلى ليدز لخفض التكاليف: "إننا نرى عددًا كبيرًا جدًا من الطلاب الدوليين الذين يقيمون مع الأصدقاء أو مع أفراد الأسرة الممتدة".

وقال نيك هيلمان، مدير معهد سياسات التعليم العالي، إنه عندما ارتفعت أسعار الفائدة، بدأ النموذج التقليدي لبناء سكن طلابي جديد مصمم لهذا الغرض (أي الاقتراض والبناء وسداد تكاليف الاقتراض عن طريق الإيجار) في الانهيار.

وقال: "إن تكاليف الاقتراض أصبحت الآن مرتفعة للغاية"، مضيفًا أن النقص يتفاقم بسبب قيام أصحاب المساكن في الشوارع بإخراج العقارات من سوق تأجير الطلاب إما لبيعها أو عرضها على Airbnb.

