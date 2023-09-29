محاولة أخيرة من رئيس النواب الأميركي لتجنب الإغلاق الحكومي

يعكف رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، على وضع خطة اللحظة الأخيرة لإبقاء مؤسسات الحكومة مفتوحة مؤقتا لكن مع تخفيضات حادة في الإنفاق تصل إلى 30 بالمئة تقريبا للعديد من الهيئات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وكشف مكارثي عن الاقتراح قبل تصويت لجس النبض يوم الجمعة، وتتضمن الخطة أيضا شرطا قاسيا يتعلق بأمن الحدود يطالب بها جناحه اليميني المتشدد، ولكن دون أي فرصة تقريبا لتمريره في مجلس الشيوخ الديمقراطي.

ويعمل مجلس الشيوخ الأميركي على خطته الخاصة بين الحزبين، والتي تحظى بدعم واسع من كلا الحزبين، لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية.

وينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في أول أكتوبر 2023، مما يعني إن الإغلاق سيدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق هذه المرة، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.