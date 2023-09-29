حسام موافي يكشف أسباب ارتفاع وانخفاض ضغط الدم.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب ارتفاع وانخفاض نسبة الضغط.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر قناة صدى البلد أن الضغط نسبته الطبيعية كانت قديما 120/80، لكنه ليس المثالي.

وأضاف موافي أن الضغط المثالي للشخص يكون أقل من هذه النسبة في بعض الحالات، مشيرا إلى أن أسباب انخفاض الضغط عديدة ومن بينها (نقص الكورتيزون في الدم، هرمون الغدة الكظرية والتستوستيرون المسئول عن امتصاص الصوديوم).

وتابع حسام موافي: أي حد ضغطه 80/40 يحتاج قياس الصوديوم؛ باعتباره أساس من أسس ضغط الدم. واختتم موافي قائلا: بشأن المريض الذي يتعرض لـ «دوخة »من وضع القيام إلى الوقوف يحتاج الكشف عليه بنظام «المنضدة النائمة أو المائلة».



