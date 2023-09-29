إنقاذ 53 مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت شواطئ مدينة رأس البر في محافظة دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة ، استمرار إقبال المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر وموسم صيف ٢٠٢٣ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمدينة رأس البر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين ، إذ يجري العمل من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة.

حيث تم اليوم إنقاذ عدد ٥٣ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٩٧ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير ؛ يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣ .

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

‏

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30251 طن تشمل : 6542 طن يوريا و 3830 طن كلينكر و 1798 طن ملح و 9300 طن علف و 8781 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30530 طن تشمل : 2950 طن خردة و 1211 طن خشب زان 5300 طن سكر و 3591 طن ابلاكاش و 1632 طن حديد و 6900 طن ذرة و 2500 طن كسب صويا و 3496 طن قمح و 850 طن زيت طعام و 2100 طن برادة حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 139 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1834 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40188 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 378667 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3790 طن قمح متجهين إلى صوامع ابو راضي و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3742 شاحنة