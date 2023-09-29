الجامعات تستعد للعام الدراسى الجديد.. وزير التعليم العالى: وفرنا كل الاحتياجات.. وأعضاء التدريس فى الحرم الجامعى من أول يوم

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، بضرورة استعداد كل الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وجاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كل معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.

كما وجه الوزير بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ووجه الوزير أيضًا بوضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وتابع الوزير وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأشار الوزير إلي تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم. كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أعلن المجلس الأعلى أنه تم توقيع اتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والبريطاني في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع العقد النهائي لإنشاء فرع جامعة شرق لندن بالجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، وتوقيع اتفاقية لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابيير، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة إسكس البريطانية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمجلس الثقافي البريطاني، وتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة إسكس لإنشاء فرع لها بمصر، وتخفيض ٣٠ ٪ من قيمة مصروفات الطلاب المصريين الدارسين بها.