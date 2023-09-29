الكرملين: سنبحث مع أذربيجان تمديد مهمة قوات حفظ السلام الروسية

قال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن تمديد مهمة قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورنو كاراباخ بعد انتهاء النزاع هناك مؤخرًا، سيتم بحثها مع الجانب الأذربيجاني.

وأضاف بيسكوف في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن قوات حفظ السلام الروسية صارت ترابط الآن في أراضي أذربيجان، وسيكون هذا موضوع النقاش مع الجانب الأذربيجاني.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس إقليم ناجورنو كاراباخ سامفيل شهرامانيان، وقع يوم 28 سبتمبر الجاري مرسوما ينهي وجود الجمهورية ويحل مؤسساتها اعتبارًا من الأول من يناير 2024، وبمقتضى ذلك طلب من السكان النظر في شروط إعادة الدمج التي اقترحتها باكو على سكان الإقليم من الأرمن واتخاذ قرارهم بشأن إمكانية البقاء.

وأطلقت السلطات الأذربيجانية عملية تسجيل الأرمن الذين يعيشون في ناجورنواكاراباخ لتحديد وضعهم القانوني.

ووفقًا للحكومة الأرمينية، أكثر من 84 ألفًا من سكان ماجورنوكاراباخ نزحوا إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر، ويستمر هذا النزوح رغم إعلان أذربيجان استعدادها لدمج أرمن كاراباخ ومنحهم الجنسية وكافة الحقوق على أراضيها.