الأحد.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

تنطلق بعد غد الأحد، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، استجابة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى.

وأكدت مصادر برلمانية أن المادة ٢٧٤ من لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب، يومي الأحد والاثنين، الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية بشأن فض وبداية دورى الانعقاد الثالث والرابع، فيما يدعو رئيس المجلس، المقرر، لتلاوة قرارات رئيس الجمهورية التى تنص على فض دور الانعقاد الثالث، وبدء أعمال دور الانعقاد الرابع.

وتشهد الجلسة إعلان مقرر الجلسة عن الاعتذارات والرسائل الموجهة من الرئيس والحكومة للبرلمان، يليها توجه رئيس البرلمان كلمة للنواب بمناسبة دور الانعقاد الرابع تتناول الجهود التشريعة والرقابية للمجلس.

كما يلقي ممثلى الهيئات البرلمانية والحكومة بكلمات مختصرة بمناسبة دور الانعقاد الرابع، ثم يدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى تسجيل رغبات الاعضاء لعضوية اللجان النوعية الـ٢٥ ويرفع أعمال الجلسة إلى يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة يوم الإثنين الصباحية، الإعلان بشكل نهائى عن قوائم اللجان النوعية، والدعوة لإجراء الانتخابات بشأن هيئات مكاتب اللجان والتى تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر.

وتبدأ اللجان أعمال الانتخابات عبر صناديق زجاجية أعدتها الأمانة العامة للبرلمان وفق إجراءات محددة، ويتم إخطار الأمانة العامة بالنتائج النهائية، ثم يدعو رئيس المجلس لجلسة مسائية يتم إعلان النتائج لهيئات مكاتب اللجان..ويتم تقديم التهانى للفائزين، يليها رفع أعمال الجلسة وتحديد موعد الجلسة المقبلة لمواصلة الأعمال التشريعية والرقابية.