«أهلًا مدارس» للعام السادس على التوالي.. مواطنون: أسعار الأدوات المدرسية بالمعارض تناسب شرائح عديدة في المجتمع.. والمستلزمات متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة

رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري.. بات شعار الجمهورية الجديدة، وأن مئات القرارات الرئاسية والمبادرات تؤكد ذلك، والتي كان آخرها القرارات الثمانية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمضاعفة عدد من المنح والعلاوات والبدلات المالية للمواطنين، بالإضافة إلى إعفاء الغارمين من الفوائد.

ومن بين تلك المبادرات تتجلى مبادرة "أهلا مدارس"، التي أثبتت كفاءتها لأكثر من عام على التوالي حيث نجحت في توفير مستلزمات المدارس من كراسات وكتب وأدوات وأزياء بأسعار مخفضة للمواطنين في ظل حالات جنونية لارتفاع الأسعار وهو ما وفر حماية لعدد ضخم من الأسر في مصر حيث تنتشر المبادرة في جميع المحافظات.

وفي هذا التحقيق تستعرض "البوابة" معارض "أهلا مدارس"، لتحاكي صورًا واقعية لإقبال المواطنين، ومدى رضاهم عن هذه المبادرة، وما الجديد والمختلف ما بين معارض هذا العام والسنوات الماضية، كما نستوضح من المسئولين سُبل حل أية عراقيل قد تواجه المواطن المقبل على شراء الأدوات المدرسية لأبنائه، وأيضًا استيضاح كيف تعمل المعارض، وتقديم صورة واضحة لخريطة انتشارها في كل ربوع الجمهورية.

وكان معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، قد استقبل الجمهور اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر، بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض مساء الخميس الرابع عشر من سبتمبر، حيث يتم طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى ٣٠٪.

كما انطلقت معارض "أهلا مدارس" في العديد من المحافظات وتم افتتاح أكثر من فرع للمعارض بمحافظات "الأقصر، قنا، القليوبية، دمياط، بنى سويف، الدقهلية، الغربية، والإسكندرية " وغيرها من المحافظات، ومن المقرر توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، قد أكد أن افتتاح معارض "أهلًا مدارس" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأوضح أن المعرض الرئيسى يقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من ١٥ سبتمبر إلى ٢٩ سبتمبر، على مساحة ٦٠٠٠ متر بمشاركة ١٧٠ معرضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس إضافة إلى ٢٠ جناحا للسلع الغذائية.

انخفاض الأسعار

وفي هذا السياق؛ أبدت وفاء عبد العال، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة ما بين ابتدائي وإعدادي وثانوي، سعادتها الكبيرة بمعارض "أهلا مدارس" الموجودة في جميع محافظات الجمهورية؛ موضحة أن تلك المعارض وفرت علي المواطنين أشياء كثيرة بخلاف انخفاض الأسعار الملحوظ في تلك المعارض مقارنة بالأماكن الخارجية.

وقالت «إن من بين تلك الأشياء توفير الجهد في شراء الأدوات المدرسية من مكان واحد دون البحث عن الأدوات المدرسية في أكثر من مكان في الشوارع والمكتبات والأسواق، وأن تلك المعارض توفر كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية، والكتب الخارجية بالإضافة إلى الملابس والأحذية، والسلع الغذائية، وانتشاره في مختلف المحافظات».

وتابعت «عبد العال» لـ «البوابة»، أن الأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار العام الماضي ولكن في معارض أهلا مدارس يوجد شيء ملحوظ وهو انخفاض الأسعار نسبيا عن سعر السوق، موضحة أن تلك الخطوة مهمة للغاية في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار جميع المنتجات في السوق، مؤكدة أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.

وأضافت، أن هناك ميزة جيدة في معارض أهلا مدارس وهي أن أسعار الأدوات المدرسية الموجودة بداخل المعارض تتناسب مع شرائح عديدة في المجتمع لأن هناك أسعار في متناول الطبقة المتوسطة وأسعار في متناول الطبقة الفقيرة، فمثلا أسعار كشاكيل المدارس هناك تبدأ من ٥ جنيهات وحتي ٨٠ جنيها.

ضبط الأسواق

بينما يقول عبد الرحمن نبيل، مدرس بإحدى مدارس الثانوي: لدي طفلين الأول في الصف الخامس الابتدائي والثاني في الصف الثاني الإعدادي، يكلفوني كل عام أكثر من ٥ آلاف جنيه ما بين كتب وملابس وشنط وأحذية وغيرهما من متطلبات الدراسة، موضحا أن الأموال لم تكفي لكل المتطلبات لكن أحاول بقدر المستطاع شراء الأشياء الضرورية فقط، موضحا أنه كل عام ينتظر معارض أهلا مدارس لأنها توفر أكثر من ٣٠٪ مقارنة بالأسعار في المحلات الأخرى.

وتابع نبيل لـ «البوابة»، بأن معارض أهلا مدارس لها دور كبير للغاية في ضبط الأسواق، موضحا أن التجار يستغلون ارتفاع الأسعار وعدم الرقابة على الأسعار ويقومون برفع الأسعار بدون وجه حق لتحقيق أكبر ربح مادي دون مراعاة لظروف الآباء وعدم وجود رحمة في قلوبهم لأن هدفهم الأول والأخير زيادة التجارة لديهم دون النظر إلى حلال أو حرام.

وأضاف «نبيل»، أن تلك المعارض أجبرت بعض التجار على مجاراة السوق وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه كما كان يحدث في الماضي قبل وجود تلك المعارض، وطالب نبيل بوجود سيستم نظام جديد يتضمن وجود جزء من تلك المعارض طوال أيام الدراسة لأن ذلك سيجبر بعض التجار وأصحاب المكتبات على وجود خصومات للسلع الموجودة لديهم وعدم تراكمها إلى العام المقبل.

منافسة شريفة

وفي السياق نفسه؛ يقول محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن معارض أهلا مدارس مستمرة للعام السادس على التوالي لمساعدة المواطن المصري للتغلب على الأعباء الاقتصادية، موضحا أن تلك المعارض ساعدت بشكل كبير في انخفاض الأسعار لأن المعارض خلقت منافسة شريفة بينها وبين المحلات الخارجية، موضحا أن معرض أهلا مدارس عام ٢٠٢٣ فيه ميزة مهمة وهي وجود شركات تقسيط تشارك في المعرض لمساعدة المواطن على تقسيط قيمة مشترياته من المعرض.

وتابع «حسن» في تصريحات خاصة لـ «البوابة»، إلى أن جميع المنتجات الموجودة في معارض أهلا مدارس سواء كان كشاكيل وكراسات أو غيرها من لوازم المدارس مصرية بنسبة ١٠٠٪، وأوضح حسن أن أهم ما يميز المعرض الخصومات الكبيرة الموجودة بداخله حيث إن هناك منتجات وصلت نسبة التخفيض عليها إلى أكثر من ٦٥٪، مؤكدا أن الإقبال على المعرض هذا العام أكبر بكثير من الأعوام الماضية.

وأضاف وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، أن الغرفة التجارية هي من تكفلت بكل تجهيزات المعرض دون تحميل العارضين أي تكاليف، إلى جانب وجود خصومات كبيرة على أسعار السلع لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والمساعدة في تخفيف أسعار المدارس.

وأوضح حسن أن الدولة نجحت بشكل كبير في توطين الصناعة المحلية بفضل توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات المصرية للخارج إلى جانب تقليل الواردات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه منذ أزمة فيروس كورونا وحتى الآن.

وأشار إلى أن هناك تفاوت كبير بين الأسعار هذا العام وأسعار العام الماضي، موضحا أن ارتفاع أسعار الورق سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الأسعار في معارض أهلا مدارس بها هامش ربح بسيط لرفع الغلاء عن المواطنين، وتابع حسن أن هناك جزءا كبيرا من التجار المشاركين في معرض أهلا مدارس يحاولون دعم المستهلك بالتزامن مع دخول المدارس.

التموين: ٨٠٪ من منتجات «أهلا مدارس» مصرية الصنع

من جانبه؛ قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر.

وأضاف "أبو الفضل" في تصريحات تليفزيونية في الثامن عشر من سبتمبر، أن الجزء الإيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية، هو بدء اعتماد الدولة المصرية على نفسها من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، مستدلا بمعرض «أهلا مدارس»، وإشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، بالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.

وأوضح، أن ٨٠٪ من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، مصرية محلية عالية الصنع ١٠٠٪، مشيرًا إلى أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل خمس سنوات مع بدء إقامة المعارض.

وتابع مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.

زيادة في المعروض

ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن معارض أهلا مدارس التي انطلقت في السنوات الماضية لها فوائد عديدة من بين تلك الفوائد زيادة في المعروض في الأسواق، مؤكدا أن المستفيد الأول والأخير من تلك التجربة هو المواطن، لأن تلك التخفيضات ترفع الضغط من على كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم.

وأضاف "الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ «البوابة»، أن أهم ميزة يتميز بها معارض أهلا مدارس عدم وجود مغالاة من التجار في الأسعار، لأن زيادة المعروض يعمل على حصر الأسعار وضبطها، خاصة وأن منتجات المدارس من السلع الأساسية وكل بيت يحتاجها لذلك فإن ضبط السوق المحلية الحل الامثل في انخفاض الأسعار في جميع السلع والمنتجات وليس الأدوات المدرسية فقط.

وتابع «الشافعي»، أن هناك جزءا كبيرا من التجار أجبرتهم معارض أهلا مدارس علي تخفيض الأسعار لجذب عدد من المواطنين للشراء منهم لعدم تراكم الأدوات المدرسية للعام القادم خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية وعزوف بعض المواطنين علي الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلا في حالة الضرورة.

وطلب الشافعي من القائمين علي تلك المعارض بالتوسع فيما تقدمة معارض أهلا مدارس بأن تتضمن تلك المعارض كل ما يخص الدراسة والعمل علي توفير الكتب الخارجية بأسعار مناسبة خاصة في ظل أسعار الكتب الخارجية بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه المواطنين فيما يخص الكتب الخارجية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن هناك ميزة كبيرة تتميز بها معارض أهلا مدارس وهي دعم المنتج المحلي من الأدوات المدرسية في ظل ارتفاع سعر الدولار، خاصة وأن دعم المنتج المحلي وزيادته يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «الشافعي»، أن ما ينقص معارض أهلا مدارس انتشارها بصورة أكبر في محافظات الصعيد والمناطق النائية، لأن انتشارها في تلك الأماكن سيخدم المواطنين الأكثر احتياجًا خاصة وأن تلك الأماكن تحتاج إلي التخفيضات من أي مكان آخر.الأدوات المدرسية:

الأدوات المدرسية

دسته كراسات عدد ١٠ "٢٨ ورقة" بـ٣٥ جنيها بدلًا من ٤٥ جنيهًا.

دستة كشاكيل عدد ١٠ "٦٠ ورقة" بـ٦٠ جنيهًا بدلًا من ٧٠ جنيهًا.

كشكول سلك "٨٠ ورقة" بـ٢٥ جنيهًا بدلًا من ٢٧.٥ جنيه.

كشكول سلك "١٠٠ ورقة" بـ٢٥ جنيهًا بدلًا من ٣٠ جنيهًا.

كشكول سلك "٦٠ ورقة" بـ٢٠ جنيهًا بدلًا من ٢٢.٥ جنيه.

كشكول A٤ دبوس "٦٠ ورقة" بـ٢٢.٥ بدلًا من ٢٥ جنيهًا.

كشكول A٤ دبوس "٨٠ ورقة" بـ٢٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٢.٥ جنيه.

كراسة رسم ديزني "مقاس كبير" بـ١٧.٥ جنيه.

كراسة رسم ديزني "مقاس متوسط" بـ١٠ جنيهات.

كراسة رسم عادية "مقاس كبير" بـ١٢.٥ جنيه.

دستة أقلام رصاص "عدد ١٢ قلم" يتراوح سعرها ما بين ١٩ جنيهًا و٣٥ جنيهًا -حسب النوع.

دستة أقلام جاف "عدد ١٢ قلم" يتراوح سعرها ما بين ١٩ جنيهًا و٣٠ جنيهًا.

المقلمة المدرسية يتراوح سعرها ما بين ٢٢ جنيهًا و٤٥ جنيهًا -حسب النوع.

اللانش بوكس يتراوح سعره ما بين ٣٠ جنيهًا و٣٥ جنيهًا.

زمزمية المياه يتراوح سعرها ما بين ٢٥ جنيهًا و٤٥ جنيهًا.

علبة أدوات هندسية بـ٤٥ جنيهًا بدلًا من ٥٢.٥ جنيه.

علبة ألوان خشبية يتراوح سعرها ما بين ١٠ جنيهات و٥٥ جنيهًا.

علبة ألوان فلوماستر يتراوح سعرها ما بين ١٢ جنيهًا و٥٥ جنيهًا. حسب النوع

علبة ألوان مائية يتراوح سعرها ما بين ١٥ جنيهًا و٣٠ جنيهًا حسب النوع.

الزي المدرسي

تي شيرت قطن مقاس ٦/٨/١٠ بـ١١٠ جنيهات بدلًا من ١٤٠ جنيهًا.

تي شيرت مقاس ١٢/١٤/١٦ بـ ١٢٥ جنيهًا بدلًا من ١٦٠ جنيهًا.

شروال قطن مقاس ٦/١٠ بـ ٩٠ جنيهًا بدلًا من ١٢٥ جنيهًا.

شروال قطن مقاس ١٢/١٤/١٦ بـ١٠٠ جنيه بدلًا من ١٣٥ جنيهًا.

شروال ميلتون مقاس ٦/٨/١٠ يتراوح سعره ما بين ١٢٥ جنيهًا و١٥٠ جنيهًا «حسب الخامة».

سويت شيرت مقاس ٤/٦ بـ١٤٥ جنيهًا بدلًا من ١٧٠ جنيهًا.

سويت شيرت مقاس ٨/١٠/١٢ بـ١٦٠ جنيهًا بدلًا من ١٨٥ جنيهًا.

سويت شيرت مقاس ١٤/١٦ بـ١٧٠ جنيهًا بدلًا من ١٩٥ جنيهًا.

الشنط المدرسية:

الشنطة الكتان- "مقاس ١٤" بـ١٢٠ جنيهًا بدلًا من ١٨٠ جنيهًا.

الشنطة الكتان "مقاس ١٦" بـ ١٤٠ جنيهًا بدلًا من ٢١٠ جنيهات.

الشنطة الكتان "مقاس ١٩" يتراوح سعرها ما بين ١٥٠ جنيهًا و١٨٠ جنيهًا.

شنطة خامة "ووتر بروف" مستوردة لطلاب الإعدادي والثانوي والجامعات يتراوح سعرها ما بين ٢٨٠ جنيهًا و٣٢٠ جنيهًا.

شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس ١٤" بـ٢٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه.

شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس ١٦" بـ ٢٤٠ جنيهًا بدلًا من ٣٥٠ جنيهًا.

شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس ١٩" يتراوح سعرها ما بين ٣٥٠ جنيهًا و٤٤٠ جنيهًا بدلًا من ٥٥٠ جنيهًا.

شنطة ترولي مستوردة يتراوح سعرها ما بين ٥٢٠ جنيهًا و٧٠٠ جنيه بدلًا من ١١٠٠ جنيه.