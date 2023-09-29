قمع متواصل.. اعتقالات واسعة فى صفوف المعارضة بزيمبابوي

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 09:24 م

لم يكد يمر أسبوع على أداء اليمين كنائب برلماني معارض في أعقاب الانتخابات التي جرت في زيمبابوي الشهر الماضي، حتى وجد جيفت سيزيبا نفسه محتجزًا لدى الشرطة ويواجه عدة تهم، بما في ذلك التحريض على العنف في مباراة لكرة القدم

تم القبض على النائب الزيمبابوي بتهمة التحريض على العنف، في أعقاب اللقاء مع دينامو هراري، الذي قاطعه أنصاره واقتحموا الملعب فتدخلت الشرطة.

بحسب المعارضة هناك سلسلة من الملاحقات القضائية ذات الدوافع الخيالية تهدف إلى إسكاتها، بعد الانتصار المثير للجدل للرئيس المنتهية ولايته إيمرسون منانجاجوا وحزب زانو-الجبهة الوطنية، الحزب الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال عام ١٩٨٠.

ووفقًا لحزب المعارضة الرئيسي، ائتلاف المواطنين من أجل التغيير، تم اعتقال عشرات من أعضائه، بما في ذلك النواب وأعضاء المجالس المحلية، منذ الانتخابات، كما شهدت فترة ما قبل الانتخابات نصيبها من الاعتقالات والترهيب.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية المركزية بروميس مكوانانزي أن الملاحقات القضائية “ملفقة وذات دوافع سياسية ولا أساس لها”.