منحت وزارة الدفاع الروسية جوائز مالية لعدد من جنود جيش الحرس الأول في المنطقة العسكرية الغربية، دمروا دبابة "ليوبارد" على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أحبط الجنود من جيش دبابات الحرس الأول بالمنطقة العسكرية الغربية محاولة أخرى للقوات الأوكرانية لشن هجوم على محور كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقدمت قيادة مجموعة القوات جوائز مالية للجنود الذين دمروا دبابة ليوبارد في ساحة المعركة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرًا تدمير دبابتين ألمانيتين "ليوبارد" قرب قرية ستيلماخوفكا على محور كوبيانسك.

ويوم ٢٣ سبتمبر الحالى، قال قائد مجموعة استطلاع عسكرية روسية، إن عناصر مجموعته تمكنوا من تدمير دبابة ليوبارد تم تسليمها إلى أوكرانيا مع طاقمها الألماني من العسكريين التابعين للجيش الألماني.

وأضاف الضابط الروسي: "عندما تصدينا لهجوم أوكراني دوري، تم تدمير دبابة من طراز ليوبارد خلال ذلك، وعلى الفور توجهت مجموعة من عناصرنا بحثا عن الناجين في الدبابة المحترقة على أمل أخذ أسرى للحصول على معلومات منهم".

وفي الدبابة المحترقة، شاهد الجنود الروس كل الطاقم تقريبا قتلى، وفقط سائق الدبابة كان جريحاً وأخذ يصرخ باللغة الألمانية، وقال الجريح، إنه من عناصر البوندسفير (الجيش الألماني) وكذلك باقي عناصر الطاقم.

ووفقا للضابط الروسي، فإن الجيش الروسى حاول إسعاف العسكري الألماني لكنه توفى لاحقا بسبب الجراح التي أصيب بها.

واضطرت القوات الأوكرانية لمنع إرسال دباباتها من هذا النوع إلى القتال حفاظا عليها، بعد أن عول عليها نظام كييف وحلفاؤه في "قلب موازين الحرب" في أوكرانيا.