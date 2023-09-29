اقرأ غدا في عدد البوابة.. «أهلًا مدارس» للسنة السادسة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 30 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
«أهلًا مدارس» للسنة السادسة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. الجامعات تستعد للعام الدراسى الجديد
أزمة الديون.. الشلل يهدد الولايات المتحدة مع اقتراب شبح الإغلاق
تحطيم أسطورة «ليوبارد».. تدمير دبابتين فى أوكرانيا ومقتل الطاقم الألمانى
المخابرات البريطانية: أعضاء «فاجنر» السابقون يعودون إلى «كييف»
تحذير قوى.. بايدن يهاجم ترامب ويصفه بـ «التهديد المباشر للديمقراطية».. والرئيس الأمريكى السابق مهدد بخسارة ممتلكاته
الأمم المتحدة: 2500مهاجر ماتوا فى البحر الأبيض خلال 2023
اعتقالات واسعة فى صفوف المعارضة بزيمبابوى
52 قتيلا فى هجوم انتحارى بباكستان
16 ألف طفل نازح بسبب فيضانات ليبيا