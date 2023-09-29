دوري أبطال أفريقيا.. كهربا يضيف الهدف الرابع للأهلي في شباك سان جورج

أضاف محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الرابع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى سان جورج الأثيوبي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.

جاء هدف “كهربا” الرابع للأهلي والثاني له شخصيا في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعدما أنهي الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثية أحرزها محمد مجدي أفشة “هدفين” في الدقيقتين 10 و39 ومحمود كهربا من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

كان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة احرزها حسين الشحات “هدفين” وأحمد عبدالقادر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – محمد الضاوي كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.