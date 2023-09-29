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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود فتح الله: بيراميدز يعاني من ضغط المباريات

محمود فتح الله مدرب
محمود فتح الله مدرب بيراميدز
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عبر محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز  الكبير على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف، والتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء ونجحوا في الفوز بنتيجة كبيرة وتأكيد التأهل للدور المقبل.

وأكد محمود فتح الله في تصريحات صحفية أن الفريق تعرض لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية ولعب ٣ لقاءات محلية وقارية في أقل من 10 أيام، واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وحققوا الفوز الكبير والتأهل، وبات هناك تفكير حاليا في الدوري والتجهيز بصورة أكبر لدور المجموعات من البطولة القارية.

أشار إلى أن الصعود لدور المجموعات يضع على الفريق جهدا مضاعفا لأن الفريق حاليا يلعب على كل البطولات محليا وقاريا، ولابد من التركيز والتعامل مع اللقاءات بهدف الفوز فيها جميعا واللعب على كل البطولات في المرحلة المقبلة.

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محمود فتح الله نادي بيراميدز الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا
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