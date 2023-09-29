بسبب وجبة سمك.. تسمم 4 من أسرة واحدة فى الدقهلية

أصيب 4 من أفراد أسة واحدة بحالة إعياء شديد وقيء مستمر نتيجة تسمم غذائي على إثر تناولهم وجبة سمك فاسد من مطعم اسماك وجرى نقلهم الى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج وضبط صاحب المطعم وبمواجهتة قرر قيامه ببيع عدد من الوجبات للمترددين على المطعم ولم يرد له ثمة شكاوى من الطعام.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى المنصورة الدولي للعقيد محمود صبرى زاهر، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوصول كل من:"محمد.ع.ع.خ"، 53 عاما، مدرس، وزوجته"ايمان.ص.أ.ا"، 48 عاما، ربة منزل، وابناءهم "س"،23 عاما، حاصلة على ليسانس آداب، و"خ"، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويقيمون شارع عبدالسلام عارف بنطاق قسم أول المنصورة، مصابين بحالة إعياء "إدعاء تسمم غذائي" وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصابين قرروا قيامهم بشراء وجبة أسماء من مطعم بشارع مجمع المحاكم بنطاق ثان المنصورة و عقب تناولهم الطعام بالمنزل شعروا بحالة إعياء شديد وقئ مستمر فتوجهوا إلى المستشفي واتهموا صاحب المطعم بالتسبب فى ذلك.

باستدعاء صاحب المطعم "هـ.إ.م"، 48 عاما، ومقيم شارع الأتوبيس الجديد قرر قيامه ببيع عدد من وجبات الأسماك اليوم للمترددين على المطعم وعدم ورود ثمة شكاوى من الطعام، وأفاد ان المطعم مرخص.

جرى إخطار حي غرب المنصورة لاتخاذ اللازم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.