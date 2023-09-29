دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يمزق شباك سان جورج برباعية ويتأهل لدور المجموعات "صور"

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب، بعد الفوز الكبير على نظيره سان جورج الأثيوبي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الأهلي محمد مجدي أفشة “هدفين” في الدقيقتين 10 و39 ومحمود كهربا “هدفين” ضربة جزاء في الدقيقة 35 وهدف من رأسية في الدقيقة 63.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات “هدفين” وأحمد عبدالقادر يوم الأحد الماضي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – محمد الضاوي كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.