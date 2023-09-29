ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يمزق شباك سان جورج برباعية ويتأهل لدور المجموعات "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب، بعد الفوز الكبير على نظيره سان جورج الأثيوبي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الأهلي محمد مجدي أفشة “هدفين” في الدقيقتين 10 و39 ومحمود كهربا “هدفين” ضربة جزاء في الدقيقة 35 وهدف من رأسية في الدقيقة 63.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات “هدفين” وأحمد عبدالقادر يوم الأحد الماضي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني 

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – محمد الضاوي كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.

 

ads
النادي الاهلي دوري أبطال أفريقيا سان جورج الاثيوبي محمد مجدي أفشة محمود كهربا
ads