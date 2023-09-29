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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة ترحب بتعاون الصين في مواجهة التحديات المشتركة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أكد وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ترحب بتعاون جمهورية الصين الشعبية في معالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك أزمة المناخ والصحة العامة ومكافحة المخدرات والأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة العمل مع المجتمع الدولي لحل أخطر التحديات التي يواجهها العالم.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمناسبة العيد الوطني الرابع والسبعين للصين الذي يوافق الأول من أكتوبر.

وتمنى بلينكن لشعب جمهورية الصين الشعبية السلام والسعادة والرخاء في العام الجديد.

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أنتوني بلينكن الصين الولايات المتحدة استقرار الاقتصاد الكلي العالمي مكافحة المخدرات
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