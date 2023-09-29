الخميس المقبل.. انطلاق مهرجان البحرين السينمائي

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي 2023 تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام"، خلال الفترة من 5 - 9 أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الإعلام أن الدورة الثالثة من المهرجان تهدف إلى تقديم حدثٍ سينمائي استثنائي يحتفي بالمواهب البحرينية الشابة، ويضع المملكة على خارطة المهرجانات السينمائية في المنطقة، مشيرًا سعادته إلى الدور المهم لمثل هذه المهرجانات في الحفاظ على دور السينما كرافد ثقافي، وتعزيز التبادل الفني والتفاهم بين مختلف البلدان والثقافات، متوجهًا سعادته بالشكر لشركة "Beyon" وبنك البحرين الوطني، على دعمهما للمهرجان وجهودهما الوطنية المخلصة في العديد من المجالات.

وذكر الوزير أن مملكة البحرين كان لها السبق في تنظيم أول مهرجان سينمائي في منطقة الخليج العربي عام 2000، وهو "مهرجان السينما العربية " الذي مثل حينها شعلة الانطلاقة للمهرجانات السينمائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما بين وزير الإعلام أن مملكة البحرين تمتلك مقومات النجاح في قطاع صناعة السينما، الذي يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد الإبداعي الواعدة، تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ما يحتم رفد هذا القطاع بالمعرفة، وتمكين المواهب البحرينية المتميزة في جميع مجالات صناعة السينما لتعزيز الإنتاج المحلي الذي يعكس ثقافة المملكة وهويتها وإرثها التاريخي، بالإضافة إلى الانفتاح على التجارب السينمائية الرائدة في المنطقة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المنشودة لتطوير هذا القطاع الواعد.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي ستقدم عددًا من الورش والندوات التخصصية في مجال صناعة الأفلام، بالتعاون مع جهات إقليمية وعالمية رائدة، إلى جانب عروض الأفلام والفعاليات المصاحبة بحضور نخبة من نجوم السينما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي.