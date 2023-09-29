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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. نيمار على رأس تشكيل الهلال لمواجهة الشباب

الهلال
الهلال
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أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشباب، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس تشكيل الهلال في مواجهة الليلة، حيث يساند الثلاثي ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم، وسالم الدوسري في الخط الهجومي.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – نيمار

وفي الهجوم: مالكوم – ميتروفيتش – سالم الدوسري.

ويحتل الهلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر وفي رصيده 8 نقاط.

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