البيت الأبيض: الجمهوريون يطلبون خفض 30% من النفقات للموافقة على خطة التمويل الحكومي

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الجمهوريين، من اليمين المتطرف، في مجلس النواب يضاعفون الآن مطالبهم بإلغاء البرامج التي تعتمد عليها ملايين الأسر ويقترحون تخفيضًا مدمرًا بنسبة 30% على التمويل لهيئة إنفاذ القانون، والعديد من الهيئات الأخرى.

وأضافت بيير في بيان على موقع البيت الأبيض، اليوم الجمعة إن "الجمهوريين يخالفون كلمتهم، ويتخلون عن الاتفاق بين الحزبين الذي صوت عليه ثلثاهم قبل أربعة أشهر فقط، ويسيرون بالبلاد نحو إغلاق جمهوري متطرف من شأنه الإضرار باقتصاد أمريكا وأمنها القومي".

يذكر أنه من المقرر أن يتوصل الحزبان إلى اتفاق قبل، مساء غد السبت، حول التمويل الحكومي وإلا فستتوجه البلاد إلى إغلاق حكومي.