"مياه الفيوم" ورشة عمل لتعريف ذوي الهمم بلائحة شئون العاملين

عقدت ورشة عمل بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة لشركة مياه الشرب بالفيوم، بهدف تعريف العاملين بالشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة بلائحة شئون العاملين وقانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ لذوي الإحتياجات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وتحقيق العدالة الإجتماعية لهم والإستقرار الاقتصادي علاوة علي اكسابهم مهارات الاتصال الفعال وإدارة الوقت ومهارات عرض الأفكار بشكل منظم والتخطيط المسبق، بتوجيهات من المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

جاء ذلك خلال الورشة التي ألقاها سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة ومحمد محمود صالح على مدار يومين متتاليين.

وأكد "النجار" أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والذى يأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان والتوجهات العامة للدولة بإعتبارهم جزءًا رئيسياً من قوة العمل وتوفير المناخ المناسب لهم وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء العمل والاستفادة من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الدولة لهم.