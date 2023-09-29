محافظ الغربية يشهد احتفالية المركز الثقافي بطنطا بذكرى المولد النبوي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مسرح المركز الثقافي بطنطا.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وعقدت ندوة دينية أدارها كل من الشيخ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، وبحضور مجموعة من المشايخ ومنهم الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية.

وأكد الدكتور هاني تمام أن كمال الإيمان بالله مرتبط بمحبة النبي محمد.

وقال الشيخ خالد خضر: “الرحمة من عظيم الأخلاق التي تحلّى بها نبينا محمد وقد تجلت الرحمة في حياة نبينا في أعلى صورها وأبهى معانيها”.

ونقل الشيخ عبد اللطيف طلحة وكيل المنطقة الأزهرية بالغربية تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضيفا أن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى سنوات، فهو رجل دولة أنشأ دولة قامت على الحق والعدل والاستمرارية وتحدث عن يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وحياته ورسالته وهجرته والدعوة للإسلام.

وأوضح أن الهدف من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، هو التقرب من النبي بذكر سيرته وأخلاقه وشمائله ونشر ذلك بين الناس.

وتخلل الاحتفال فقرات من الإنشاد الديني والابتهالات المواكبة لهذه المناسبة الشريفة وعروض التنورة التي نالت إشادة جميع الحاضرين على أنغام أغاني في حب رسول الله.