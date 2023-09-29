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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يمزق شباك سان جورج بثلاثية بالشوط الأول "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على نظيره سان جورج الأثيوبي يثلاثية نظيفة باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.

أحرز ثلاثية الأهلي محمد مجدي أفشة “هدفين” في الدقيقتين 10 و39 ومحمود كهربا من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة احرزها حسين الشحات “هدفين” وأحمد عبدالقادر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني 

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – محمد الضاوي كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.

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محمود عبدالمنعم كهربا محمد مجدي أفشة سان جورج الاثيوبي دوري أبطال أفريقيا النادي الاهلي
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